Adriana Vaca es la reina del Carnaval Paceño 2024

La Paz, Bolivia

La noche del jueves, 1 de febrero, se realizó la elección de la Reina del Carnaval Paceño 2024. El título recayó en Adriana Vaca.

"Feliz y contenta de haber recibido la corona. La verdad no me lo esperaba, había una muy buena competencia. Todas las chicas nos hemos estado preparando arduamente" , afirmó la nueva Reina del Carnaval Paceño, que tiene 21 años y está en el último año de la carrera de Comunicación Social.

La soberana también envió un mensaje a la población.

Junto a ella fueron elegidas Nicolle Thellaeche como la Virreina y Jhusara Martínez Rivera como Señorita Carnaval. La Virreina tiene 26 años y está culminando la carrera de Arquitectura; estudió teatro y tiene como hobby la fotografía. Martínez tiene 25 años y estudia Comercio Internacional, se dedica al maquillaje profesional y al modelaje.

"Me siento muy feliz, es una alegría indescriptible. Siento que estoy soñando y me pellizco. Es una gran emoción. Que no se pierdan nuestras tradiciones, que las mantengamos porque vivir de una manera alienada no es bueno para nuestro país", dijo Thellaeche. "Felicitar a mis 12 compañeras que lo hicieron muy bien. Mi mensaje es que todo con respeto, sin excesos y cuidemos a nuestro medio ambiente", complementó Martínez.