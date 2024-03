Arrestado por ir a la tienda: "He salido un ratito no más. Mejor quédense todos en sus casas"

Cochabamba

Pese a las prohibiciones, existen varios infractores que no respetaron el auto de buen gobierno.

Es el caso de un joven que salió de su domicilio y caminaba con normalidad por la Av. Villazón, en el departamento de Cochabamba. Efectivos policiales lo trasladaron hasta una estación policial.

Con una sonrisa en el rostro y sorprendido, el joven admitió que conocía de las prohibiciones pero que aún así salió de su casa para buscar una tienda.

"He salido un ratito no más para ver si la tienda estaba abierta pero bueno ni modo ya estoy aquí arrestado. Si sabía pero ya estamos acá. Es la primera vez que me pasa, voy a marcar historia. Les pido a cada uno de ustedes que no salgan de sus casas nada más" indicó el arrestado.