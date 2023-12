A 2 meses de las elecciones, cuál es la deuda de Bolívar y cuánto de patrimonio tiene, Claure revela

Cargando...

La Paz, Bolivia.

En enero del próximo año se realizarán las elecciones del Club Bolívar, luego de 4 años de gestión de Marcelo Claure, la noticia la dio a conocer la misma institución en sus redes sociales, donde convocaron a los comicios a celebrarse el 19 de enero.

Marcelo Claure tiene en incertidumbre a los seguidores de la Academia paceña, sobre si continuará o no en la presidencia; sin embargo, instó, que para presentarse a la candidatura los postulantes tendrán que exponer un proyecto serio. A todo esto, los seguidores se cuestionaron, cuál es la situación económica de la institución.

Claure dijo que Bolívar no tiene deudas y que posee un ingreso anual de $us 8 millones por año. Aunque se desconoce si se presentará o no a las elecciones de enero, el también empresario de Baisa, lidera el proyecto centenario donde se están realizando infraestructuras para el club.