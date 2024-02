"A este paso vamos a descender": El hincha Albiverde decepcionado tras caer con Bolívar

Cargando...

Santa Cruz.

Oriente Petrolero se va complicando en lo que va del Torneo Apertura, lleva dos partidos al hilo sin ganar, uno en condición de visitante y otro de local. El que más caló hondo en el hincha Albiverde, fue la derrota con Bolívar por 2 - 0 en el Tahuichi, mucho de ellos expresaron su malestar a través de las cámaras de Red Uno.

Terminan los partidos con derrota para Oriente y el hincha sale molesto del estadio, y su principal desahogo es frente a las cámaras de un medio de comunicación, como lo hicieron la noche del miércoles tras la derrota de su equipo contra Bolívar por 2 - 0 en el Tahuichi en el marco de la segunda jornada del Torneo Apertura, mucho de ellos apuntaron a jugadores y cuerpo técnico por el flojo rendimiento del club.

"Han venido refuerzos del extranjero, pero la verdad no funciona, es lamentable, es decepcionante venir apoyar a tu equipo que tanto quieres que tanto amas, con este equipo creo que perdemos el clásico", dijo un seguidor al salir del estadio.

Pero las molestias de los hinchas no acabó ahí con la anterior declaración, otro en cambió expresó que el mal radica en no traer buenos delanteros y que el estratega no tiene la talla para dirigir al equipo.

"Los de Oriente no trajeron buenos delanteros, solamente tenemos uno y con ese creo que no haremos mucho, el técnico no hace cambio cuando tiene que hacer parece que no tiene la talla".

Sin embargo, las críticas de los hinchas a su equipo siguió, hubo uno que indicó que el equipo era un desastre y apuntó a Edemir y Jorge Flores como los responsables.

"Un desastre el equipo una barbaridad, expresó. Finalmente otro fanático dijo "creo que vamos a volver al descenso, como orientista lo digo, duele venir aquí a apoyar al equipo y que no den lo que se merece el club".

Después de haber caído por 2 - 0 Oriente con Bolívar en el Tahuichi, ahora se prepara para enfrentar a Blooming este domingo desde las 19:30 por la tercera fecha del Torneo Apertura.