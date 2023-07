El futbolista inglés Dele Alli contó su pasado desgarrador en una entrevista en 'The Overlap' con el entrevistador Gary Neville. A sus 6 años fue víctima de abuso sexual, a los 7 aprendió a fumar y a los 8 años traficaba droga, a los once vio la muerte colgado de un puente y por fortuna cuando tenía 12 años una familia de gran corazón lo adoptó y logró impulsarlo para que sea futbolista.

Apenas tiene 27 años el delantero inglés y por sendas lesiones se ve truncada su carrera futbolística, Dele Alli abrió la puerta de su pasado para hacerlo público en una entrevista y resultó un estremecedor relato, nadie imaginó que aquel jovencito viral por su particular gesto con el brazo derecho al celebrar sus goles cuando militaba en Tottenham Hotspur, pasó por una niñez oscura. En una entrevista con el ex futbolista Gary Neville, expresó que cuando tenía 6 años un amigo de su mamá que siempre paraba en su casa abusó sexualmente de él.

El relato no termina ahí, por que también un año después de que fue abusado sexualmente por el amigo de su madre que en ese entonces era alcohólica, a los 7, el niño Alli aprendió a fumar, y a los 8 empezó a traficar droga en una bicicleta. Era indescifrable poderse percatar que el pequeño cargaba sustancias controladas en una bici, una señora manifestó "que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las drogas" expresó el inglés.

Lesionado y sin poder jugar, Dele Alli también vio la posibilidad de retirarse del fútbol:

"Una mañana me levanté y tenía que ir a entrenar. Recuerdo que me miré al espejo y me pregunté si podía retirarme ya. Con 24 años. Haciendo lo que me gusta. Para mí fue desgarrador. Siempre he sido yo contra mí mismo en todo", asegura y continúa: "Estaba atrapado en un mal ciclo y en cosas que me estaban haciendo daño".