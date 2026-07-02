🔴Ahora| Sigue en vivo por Red Uno el duelo España Vs Austria

La Roja y el Wunderteam volverán a enfrentarse luego de 48 años sin verse las caras en una Copa del Mundo. Los dirigidos por Ralf Rangnick accedieron a los 16avos como segundo del Grupo J, mientras que los de Luis de la Fuente se metieron en esta fase tras quedar como líder del Grupo H.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

España tuvo una fase de grupos sólida, aunque con tramos de exigencia creciente. Igualó sin goles ante Cabo Verde, se impuso en un duelo de ritmo alto frente a Arabia Saudita por 4-2 y cerró su clasificación con una victoria ajustada 1-0 ante Uruguay.

Austria, en tanto, llega con una clasificación trabajada. Su camino incluyó una victoria por 3-1 ante Jordania, una derrota frente a Argentina por 2-0 y un empate 2-2 contra Argelia, resultados que le alcanzaron para avanzar a la fase eliminatoria.

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