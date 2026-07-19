Alcaraz y Hoyeon protagonizan el elegante ingreso del trofeo mundialista

La ceremonia previa a la final del Mundial 2026 dejó una de las postales más elegantes de la jornada con la aparición del tenista Carlos Alcaraz y la actriz y modelo surcoreana Jung Ho-yeon, quienes fueron los encargados de ingresar al campo de juego con el exclusivo cofre que contenía la Copa del Mundo.

Ambos caminaron por el césped del MetLife Stadium en medio de una ovación de los miles de aficionados presentes, convirtiéndose en protagonistas de uno de los momentos más esperados de la ceremonia inaugural.

Alcaraz, una de las máximas figuras del tenis mundial, y Jung Ho-yeon, reconocida internacionalmente por su carrera como modelo y por su participación en la serie El juego del calamar, participaron como embajadores de Louis Vuitton, la firma encargada de diseñar el emblemático baúl que protege el trofeo más importante del fútbol.

Tras ingresar al campo con el cofre, ambos lo entregaron en el centro del terreno de juego a dos leyendas del fútbol mundial: Andrés Iniesta, campeón con España en Sudáfrica 2010, y Mario Alberto Kempes, campeón con Argentina en el Mundial de 1978.

Fueron Iniesta y Kempes quienes abrieron el cofre y levantaron la Copa del Mundo ante un ensordecedor aplauso de los asistentes, en un acto cargado de simbolismo que dio paso a los himnos nacionales y a los instantes finales antes del inicio de la gran final entre Argentina y España.

La presencia de Carlos Alcaraz y Jung Ho-yeon aportó un toque de glamour y proyección internacional a una ceremonia que combinó deporte, historia y espectáculo en la antesala del partido más importante del fútbol mundial.

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