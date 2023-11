Cargando...

Brasil.

El mediocampista del actual campeón de la Libertadores, aún festeja el logro y lo hace viajando por las calles brasileñas con el trofeo del certamen.

El mediocampista de Fluminense no oculta su alegría por el logro que obtuvieron el pasado sábado al consagrarse campeones de la Copa Liberadores tras vencer a Boca Juniors por 2 a 1 en el mítico Maracaná, Alexsander no fue de la partida como era habitual en anteriores duelos, su lugar lo ocupó Matheus Martinelli, por una decisión del Fernando Diniz, finalmente el futbolista no vio acción durante todo el partido.

Sin embargo, a través de un video que se hizo viral en redes sociales, se lo ve a Alexsander junto a otro compañero en un automóvil recorrer las calles de Brasil con el trofeo que ganaron el pasado sábado.