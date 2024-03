¡Alista tu agenda! Bolivia se prepara para vivir un súper domingo de clásicos por el Torneo Apertura

Bolivia.

Este domingo está de infarto en el fútbol boliviano, porque se vivirá una jornada de clásico en tres departamentos del país, por la quinta fecha del Torneo Apertura del fútbol boliviano.

Desde las 15:00, Cochabamba se paraliza para vivir un apasionante clásico entre Wilstermann y Aurora, ambos jugarán al todo o nada, los aviadores fueron eliminados de la Copa Sudamericana, mientras que el equipo del pueblo de la Libertadores, sin duda que al duelo llegan con hambre de victoria.

Por el lado de Wilstermann sienten que se le avecinan oscuros nubarrones en lo económico por la temprana eliminación de la Sudamericana.

El duelo entre los equipos cochabambinos se disputará en el estadio Félix Capriles siendo el derbi número 156 de la historia del fútbol boliviano. Recordemos que el clásico de ida lo ganó el cuadro celeste con gol de Bustamante.

A partir de la 17:30 el coloso estadio Hernando Siles de La Paz, vivirá otro infartante superclásico nacional entre The Strongest y Bolívar, ambos aún no han entrado en competencia internacional, ambos vienen de ganar sus anteriores partidos, Bolívar venció a Wilstermann de visitante (1 - 2) y The Strongest derrotó a Real Tomayapo también por (1 - 2).

Cerrarán con broche de oro el súper domingo de clásicos, dos viejos conocidos en Santa Cruz y Bolivia, Blooming y Oriente Petrolero, quienes protagonizarán el clásico 200 en la historia, ambos llegan afilados producto de sus anteriores victorias en la cuarta fecha del Torneo Apertura, Blooming remontó ante Royal Pari (1 - 2) y Oriente ante GV San José (1 -3).

Este duelo se jugará en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera desde las 19:30.