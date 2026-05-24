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Always Ready viajó a Ecuador con la ilusión de seguir en torneos internacionales

La delegación de Always Ready partió durante la madrugada rumbo a Ecuador para afrontar su último compromiso en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Liga de Quito. 

Martin Suarez Vargas

24/05/2026 9:48

Agregar Reduno en
Club Always Ready. Foto: redes sociales oficiales del club (Facebook).
La Paz, Bolivia.

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El conjunto boliviano todavía mantiene una leve esperanza de quedarse con el cupo a la Copa Libertadores. Para lograrlo, deberá vencer al cuadro ecuatoriano y además esperar que Mirassol derrote a Lanús en territorio argentino.

El equipo dirigido por el cuerpo técnico millonario encarará un partido decisivo, consciente de que no depende únicamente de su resultado para continuar con vida a nivel internacional. Pese al panorama complicado, el plantel mantiene la confianza de cerrar su participación con una victoria.

El encuentro entre Liga de Quito y Always Ready se disputará este martes 26 de mayo desde las 18:00, en un duelo donde el cuadro alteño buscará despedirse dejando una buena imagen fuera de casa.

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