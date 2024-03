Always visita a Nacional de Uruguay en busca de clasificar a fase de grupo de la Libertadores

Uruguay.

(APG).- Always Ready visitará por primera vez a Nacional en Montevideo, Uruguay, donde tiene que defender una estrecha diferencia de 1-0 en el cotejo de vuelta, que se celebrará este jueves (20:30 HB), compromiso en el cual el elenco boliviano busca obtener el boleto para ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.



Los millonarios fracasaron en su intento por repetir la fórmula que emplearon contra Sporting Cristal (Perú) y sólo alcanzaron a cerrar el cotejo de ida con un 1-0 contra un rival peligroso, Nacional, que en El Alto mostró su fútbol defensivo.



En Montevideo ocurrirá lo contrario, porque la iniciativa será de Nacional, que tendrá el campo a su disposición para desplegar su juego. Este panorama tiene preocupado a Always Ready, que se resguardará en su lado del terreno para evitar complicaciones.



En esta ocasión, Always Ready tendrá la ausencia de Dorny Romero, delantero panameño que seguirá su carrera en el Aktobe de Kazajistán. En la ida, Romero jugó su partido de despedida con los millonarios. Sin este futbolista, el elenco pierde velocidad en la ofensiva.



La dirigencia de la banda roja adelantó que contratará un jugador para ese puesto para encarar la fase de grupos, ya sea de la Copa Libertadores o de la Copa Sudamericana. Sea cual sea el resultado, Always Ready tiene asegurada su continuidad en el escenario internacional.



Nacional, por su lado, cambiará su esquema de juego. En El Alto se vio un elenco charrúa precavido, que apenas tuvo un remate en 90 minutos. Esta vez, el entrenador Álvaro Recoba mandará adelante a sus dirigidos, incluido a su hijo, Jeremía, una de las revelaciones del club.



Darío Herrera, asistido desde las bandas por Juan Belatti y Cristian Navarro. Andrés Merlos, será el cuarto árbitro, mientras que Mauro Vigliano y Germán Delfino estarán a cargo del VAR



Equipos:

Nacional: Luis Mejía; Leandro Lozano, Juan Izquierdo, Diego Polenta, Gabriel Báez, Francisco Ginella, Lucas Sanabria, Mauricio Pereyra, Jeremía Recoba, Christian Ebere y Gonzalo Carneiro.

DT: Álvaro Recoba.



Always Ready: Alain Baroja; Diego Medina, Luis Caicedo, Marcelo Suárez, José Carabalí, Robson Tome, Héctor Cuellar, Julio Herrera, Adalid Terrazas, Darlison Rodríguez, Wesley Da Silva.

DT: Oscar Villegas.