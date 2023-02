Argentina arrasó en los premios 'The Best'

Cargando...

Argentina fue una aplanadora ayer en los premios The Best que entrega la FIFA en París, Francia; Lionel Messi, el técnico Lionel Scaloni, el portero Emiliano Martínez y la hinchada albiceleste, fueron quienes recibieron el galardón de los The Best en el país galo.

Los The Best de la FIFA, estuvo bien marcado por el país sudamericano de Argentina, quien en diciembre del año pasado se consagró campeón del Mundial realizado en Catar, y pareciera que este fue el detonante para que 4 de los The Best entregados en París fueran argentinos.

El primero de los argentinos en recibir este máximo galardón fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien adujo que si tiene que admirar a un héroe, destacó que son su madre y su padre. Luego siguió Lionel Scaloni, donde estaban nominados también Carlos Ancelotti y Pep Guardiola, Scaloni dijo que agradecía a sus 26 jugadores que compusieron la selección Argentina campeona, a su cuerpo técnico y a toda su familia quien estuvo presente en la gala.

Los terceros en recibir el The Best fue toda la hinchada argentina, representada por el icónico Tula de 82 años, quien además ha asistido a 13 mundiales alentando a la selección de Argentina, quien además compartió la nominación con Arabia Saudita y Japón.

El Tula con su bombo entonó la famosa canción “vamos vamos, Argentina, vamos vamos, a ganar, vamos vamos Argentina que esta hinchada no te deja, no te deja de alentar".