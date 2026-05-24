Así será el avión que llevará a Argentina al Mundial 2026

La ilusión mundialista ya comenzó a despegar en Argentina. En las instalaciones de Ezeiza avanzan los trabajos sobre el avión que transportará a la selección campeona del mundo durante la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Avión que trasladará a la selección de Argentina al Mundial 2026. (Facebook).

La aeronave, un Airbus A330-200, está siendo intervenida con detalles inspirados en la Albiceleste. Uno de los elementos que más llamó la atención es la presencia del número 10 en la cola del avión, una clara referencia a Lionel Messi, líder y capitán del combinado dirigido por Lionel Scaloni.

Avión que trasladará a la selección de Argentina al Mundial 2026. (Facebook).

Todo el proceso se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad dentro de un hangar cerrado para evitar que se filtren imágenes antes de la presentación oficial. Los trabajadores incluso habrían dejado sus teléfonos fuera del lugar mientras avanzan con el diseño exterior de la aeronave.

Avión que trasladará a la selección de Argentina al Mundial 2026. (Facebook).

El nuevo avión será utilizado en los extensos recorridos que deberá afrontar Argentina durante el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El modelo cuenta con capacidad cercana a 270 pasajeros y forma parte de una de las flotas más modernas incorporadas en los últimos años.

Avión que trasladará a la selección de Argentina al Mundial 2026. (Facebook).

No será la primera vez que la selección argentina viaje en una aeronave especialmente decorada. Durante la conquista de Qatar 2022, el plantel utilizó un avión con imágenes de Messi y Ángel Di María, además de frases alusivas al sueño mundialista que terminó convirtiéndose en realidad.

Mientras el equipo continúa su preparación deportiva, los fanáticos argentinos ya comienzan a palpitar el próximo Mundial con cada detalle que rodea al campeón vigente.

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