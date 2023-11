Barcelona empató (1-1) con Rayo Vallecano y se aleja de la punta

Cargando...

Xavi sigue sin aprobar la asignatura del Rayo, independientemente de dónde se juegue el partido . El Rayo sigue siendo un dolor de muelas para un Barcelona que no está para muchas alharacas dado el momento en el que se encuentra y lo que tiene por delante. En el inicio de lo que se le avecina al equipo blaugrana, que es de órdago, el Barça empieza con una mala salida. El empate en Vallecas (1-1) no es espantoso en lo que se refiere a la tabla, el drama es ver cómo se juega…

y Ante el primer día de la vida después de Gavi, Xavi salió fiándolo todo al la recuperación de la pareja Romeu-De Jong. Pero el Barcelona, seguía echando de menos la agresividad del centrocampista andaluz, al que sus compañeros recordaban en la pechera de la camiseta. Y más que lo van a echar de menos por lo que se vio en Vallecas. El principal pecado del equipo blaugrana fue la pérdida de la gran mayoría de los duelos individuales directos ante un Rayo mejor puesto en el campo y más agresivo.

El Barcelona trató de controlar el ritmo del partido, pero como todo lo que pasa en este equipo desde hace dos años, lo consiguió a medias, pero no en los momentos clave. Y lo peor de todo, lo conseguía en una zona de campo, la propia, donde no hacía ni cosquillas al Rayo a no ser que la pelota llegara a Lamine Yamal, el único atacante con cierta predisposición para crear algo. Algo que en ese inicio de partido ni se les ocurría a Lewandowski, que volvió a entrar en el partido al estilo John Deere. Un tractor fiable, pero para el que ya no es fácil encontrar piezas de recambio.