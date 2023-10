Colombia.

Luego de que el conjunto motilón terminara venciendo 1-0 a Barranquilla FC por la cuarta fecha del grupo B de los cuadrangulares finales del Torneo Betplay Dimayor, el encuentro resultó siendo una batalla campal entre ambas escuadras luego que el árbitro principal, Alejandro Moncada, tuviese una polémica actuación en el estadio General Santander.

En el minuto 85 del encuentro, el conjunto local anotó el primer y único gol del partido, aparentemente hubo provocaciones entre los dos equipos después de la anotación del cuadro motilón, y finalmente todo esto resultó en una grotesca pelea que resultó en tres expulsiones, dos para el Cúcuta y uno para el Barranquilla.

Tras este suceso, los dos directores técnicos se pronunciaron ante el caso. Por parte del estratega del Cúcuta Deportivo, Wilder Zapata, afirmó que no se había fijado en el acto, mientras que por parte del Barranquilla si hicieron un llamado de atención a que esto no vuelva a suceder.



“Cuando veo que se forma allá algo, pero ahora, no hemos hablado realmente qué pasó ni porque lo expulsaron. Yo me voy a hablar con Federico (Barrionuevo), hasta que veo que ocurre este tema, pero hasta el momento no sabemos. Toca mirar”, indicó el técnico de los motilones.