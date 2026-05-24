Belgrano se consagró campeón del fútbol argentino, venció 3-2 a River

Belgrano escribió una página histórica al consagrarse campeón del Torneo Apertura del fútbol argentino tras derrotar 3-2 a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes.

El encuentro fue intenso de principio a fin y estuvo marcado por las emociones, las remontadas y la polémica. El conjunto millonario logró ponerse en ventaja con goles de Facundo Colidio y Tomás Galván, pero el Pirata reaccionó a tiempo para cambiar la historia.

Leonardo Morales descontó para Belgrano y luego apareció Nicolás Fernández, conocido como “Uvita”, con un doblete decisivo que desató la locura de los hinchas celestes en Córdoba.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski logró así un triunfo inolvidable y celebró su primer campeonato en la máxima categoría del fútbol argentino en medio de un estadio repleto y una fiesta total de su afición.

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