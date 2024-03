10/03/2024 - 09:40

Bienvenidos al súper domingo de clásicos en Bolivia ¿Están preparados (a)?

Tres departamentos de nuestro país se paralizan para vivir la pasión del fútbol: The Strongest Vs Bolívar, Oriente Petrolero Vs Blooming y Aurora Vs Wilstermann.

Redacción Martin Suarez Vargas