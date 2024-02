Blooming Vs Oriente: Arquero quedó noqueado y fue atendido por médicos de ambos clubes

Cargando...

Santa Cruz.

Hoy se juega el primer clásico cruceño del año, aunque no de caracter oficial, porque es un amistoso preparatorio para llegar en óptimas condiciones al torneo apertura, sin embargo, el duelo entre Blooming y Oriente siempre deja algo que contar, por ejemplo: En un jugada infortuita durante un cotejo entre ambos, el ex portero de Oriente Petrolero Wilson Quiñónez quedó bastante sentido tras un choque con Gastón Rodríguez ex futbolista de Blooming y la solidaridad se vio en manifiesto en aquella parte del compromiso.

Era el minuto 95 del aquel clásico, pelota por la banda derecha, ataque de Blooming balón de Becerra al área, una dividida entre los ex jugadores de Oriente y Blooming, Gastón Rodríguez y Wilson Quiñónez, termina llevándose la peor parte el portero paraguayo, que quedó practicamente inmóvil en el césped tras chocar con su adversario.

No todo acabó ahí, la preocupación vino de todas partes, por varios segundos el guardameta no reaccionó, hasta la transmisión se lamentaba por lo sucedido, pero la acción digna de aplaudir, vino después de que los médicos de Oriente ingresaron para atender a su lesionado, en esta ocasión los galenos de Blooming también entraron en acción, ingresaron al campo de juego para ayudar a sus homólogos a recuperar al futbolista.

Por fortuna el arquero en ese entonces de Oriente se repuso y continuó el partido, pero dejó una de las escenas más bonitas en la historia del fútbol, con la ayuda del rival, para socorrer a un futbolista adversario.

