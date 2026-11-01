¿Boca o River? Los astros ya tienen a su favorito para ganar el Superclásico en La Bombonera

El experto en cartas astrales Spica Astrología aseguró que “me imagino un partido de goles y abierto donde los dos, con sus armas, buscarán ganarlo” tras evaluar las energías del Superclásico.

De acuerdo al portal TN y según la lectura astrológica, el conjunto local presenta mejores augurios gracias a la influencia de la Luna en Leo y conexiones favorables con su Sol institucional.

El especialista advirtió que el equipo visitante enfrentará desafíos complejos debido a la posición de Saturno en conjunción con la Luna.

Ante este escenario, el analista indicó que “esto indica un momento de mala suerte, como que algo se te escapa, momentos duros y la sensación amarga de no poder haber conseguido lo que buscaba”.

El pronóstico destacó a futbolistas clave como Enner Valencia, Miguel Merentiel y Santiago Ascacíbar por el lado del Xeneize, mientras que en la visita sobresalen Thiago Almada y Ángel Correa.

Asimismo, el experto alertó sobre la posibilidad concreta de que ocurra alguna expulsión o lesión capaz de alterar drásticamente el transcurso del juego.

Conclusión y vaticinio final

Hacia el cierre de su evaluación sobre el trascendental encuentro en La Bombonera, el especialista fue contundente respecto al resultado definitivo que arrojará la contienda deportiva.

En ese sentido, ratificó que “mi pronóstico final es que Boca está mejor para llevarse el Superclásico del fútbol argentino, no será nada fácil”.