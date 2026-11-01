Boca y River se enfrentan hoy: hora, cómo verlo y posibles alineaciones

El fútbol argentino vivirá este domingo una nueva edición de uno de sus partidos más esperados: Boca Juniors recibirá a River Plate en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 14:00, hora boliviana, y tendrá como escenario el estadio Alberto J. Armando, en Buenos Aires.

Boca afrontará el clásico con el impulso de su reciente victoria por 1-0 frente a Independiente, resultado que le permitió sumar puntos importantes en la pelea por la tabla anual. El equipo xeneize buscará aprovechar la localía para imponerse ante su eterno rival y consolidar su posición de cara a la clasificación a la Copa Libertadores de 2027.

River, por su parte, llega después de una serie de resultados que mantiene abiertas sus aspiraciones en el campeonato. El Millonario necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación internacional y buscará llevarse los tres puntos de una cancha históricamente complicada.

En cuanto a las posibles alineaciones, Boca mantiene la duda entre Alan Velasco y Sebastián Villa para ocupar un lugar en el ataque. En River, la ausencia de Aníbal Moreno por molestias físicas obliga al entrenador Leonardo Ponzio a buscar alternativas para organizar el mediocampo.

El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 19 de abril de 2026, cuando Boca se impuso por 1-0 en el estadio Monumental, con un gol de penal de Leandro Paredes. Ahora, River tendrá la oportunidad de buscar la revancha en territorio xeneize.

El partido será dirigido por Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. La Red Uno de Bolivia hará el minuto a minuto de este partidazo por la Liga Argentina de Fútbol.