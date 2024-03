¿Bolivia es la Andorra de Conmebol? Repercute el costoso triunfo de la selección ante los europeos

Bolivia.

La selección boliviana logró un triunfo apretado ante Andorra la jornada de ayer en Argelia (1 - 0) con gol de Ramiro Vaca a los 13 minutos del primer tiempo, sin embargo, para la prensa nacional este triunfo es como una derrota, diferentes periodistas que se dedican a cubrir la labor deportiva expresaron su análisis con respecto al partido amistoso.

Para el comunicador Gabriel Nogales, Bolivia es la Andorra de Conmebol, argumentando que en esta parte del mundo la selección es lo que equivalen los andorranos para los europeos.

"No sé si comparten conmigo y no quiero ofender a nadie, pero Bolivia es la Andorra de Conmebol, Bolivia es el Andorra del Grupo C de la Copa América, somos el rival que equivale Andorra para nuestros rivales, así nos ven y así nos van a ver", expresó.