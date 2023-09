Cargando...

Tarija

En una asombrosa proeza que mantuvo en vilo a los aficionados durante más de una semana, el equipo de Maxi Basket (+55) de Bolivia, representando a Bolivia, se coronó con la medalla de bronce en el Campeonato Mundial celebrado en Mar del Plata, Argentina.

La victoria, más que un simple triunfo deportivo, fue un testamento al talento y dedicación de un grupo de atletas mayores de 55 años que desafiaron a equipos de renombre internacional como Estados Unidos, Brasil y Argentina.

El seleccionado boliviano +55 derrotó a su par de Argentina en el mundial de Maxibasquet

Entre las protagonistas de esta gesta se encuentra Norma Espíndola Moreno, una orgullosa jugadora villamontina, que emergió como un pilar fundamental en el éxito del equipo.

Cargando...

La actuación excepcional de Norma en la cancha, respaldada por un legado de 50 años de destreza en el deporte, la hizo merecedora de un merecido reconocimiento. Este lunes 11 de septiembre, el Gobierno Municipal de Villa Montes organizó una emotiva ceremonia en su honor, donde la comunidad local se unió para aplaudir y celebrar los logros de esta destacada deportista.

Personal del Gobierno Municipal posó para la foto con la reconocida

Con una sonrisa que irradiaba satisfacción, Espíndola compartió sus pensamientos: "Estoy inmensamente orgullosa de haber participado en este torneo. He vivido experiencias deportivas asombrosas y he visto a señoras de hasta 80 años en la cancha, lo que me motiva a seguir compitiendo en futuros mundiales".

Además, esta destacada deportista también puso de manifiesto una realidad poco conocida: en eventos deportivos de esta naturaleza, donde la edad de las participantes es un factor, el apoyo institucional a menudo brilla por su ausencia. Las delegaciones, como la suya, deben costear sus propios gastos de viaje, alojamiento y otros gastos relacionados.

Cargando...

Las ganadoras del Maxibasquet de Bolivia, en Mar de Plata, Argentina

La historia de Norma Espíndola Moreno es un testimonio de perseverancia y pasión por el deporte, un faro de inspiración para todas las generaciones, y una clara muestra de que los héroes deportivos vienen en todas las edades.

El alcalde de Villa Montes, Rubén Vaca, junto a Norma Espíndola en la entrega del reconocimiento