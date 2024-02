¡Bolivia se prepara para vibrar con 3 clásicos en un solo día!

Cargando...

Bolivia.

Este domingo Bolivia tendrá la oportunidad de vibrar con tres clásicos en un solo día, Wilstermann Vs Aurora en Cochabamba, Bolívar y The Strongest en La Paz y Blooming Vs Oriente Petrolero en Santa Cruz.

Un domingo memorable es el que se vivirá en nuestro país, porque en horas de la tarde se jugarán partidos emocionantes. Aurora que busca sumar su primeros 3 puntos en el Torneo Apertura enfrentará a Wilstermann desde la 15:00, partido que se disputará en el estadio Félix Capriles.

Cabe que destacar que los celestes jugarán su primer duelo en la competencia, producto de que no lo hizo en las primeras dos fechas, debido a que pidió permiso para jugar la Copa Libertadores. Había solicitado permiso para el presente cotejo, sin embargo Wilstermann se negó.

Cuando el relój marque las 17:30 de Bolivia, el clásico paceño estará en marcha, Bolívar y The Strongest serán los protagonistas. Celestes y aurinegros saldrán al campo de juego en busca de seguir sumando, ya que vienen de ganar sus anteriores duelos, el tigre derrotó 3-0 a Real Santa Cruz, mientras que Bolívar 2 - 0 a Oriente Petrolero.

Quiénes cerrarán con broche de oro el domingo de clásicos en Bolivia, serán Blooming y Oriente, ambos combinados jugarán a partir de las 19:30, el escenario, el mítico Tahuichi Aguilera, Oriente estrena DT mientras que Blooming tiene la chapa de haber empatado en la altura de Potosí, con Nacional un rival siempre complicado.