Xavi Hernández no seguirá al frente del FC Barcelona a partir del 30 de junio de 2024. Así lo hizo conocer en rueda de prensa tras consensuarlo con la directiva blaugrana, luego de haber caído con un insólito gol en la liga española .

"Me gustaría anunciar que el 30 de junio dejaré de ser entrenador del Barça. Como culer no puedo permitir esta situación, se necesita un cambio de rumbo y de dinámica, los jugadores se liberarán y por el bien del club y la junta", expresó.

El entrenador del Barça asegura que para él, eso es lo mejor para todos, egoístamente para él también, según sus palabras:

"Pienso en el club, en la junta y sobre todo en los jugadores, soy el máximo responsable, no quiero ser un problema, la gran solución para el Barça es dejarlo el 30 de junio". Para el egarense, esto es un "cambio de dinámica, no un tema de energía". "Destenso todo con este anuncio, hoy me mataréis menos… estando en el cargo un año más me reventáis", añadió.