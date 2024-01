Caso beso a Jenni Hermoso: Proponen juzgar a Rubiales y al extécnico Jorge Vilda

España.

El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge propuso juzgar al expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso que dio a la jugadora de la Selección Jennifer Hermoso durante la entrega de trofeos del Mundial celebrado en Sídney (Australia) el pasado 20 de agosto de 2023.

El juez también propone juzgar al director deportivo de la selección masculina, Albert Luque, al exentrenador de la Selección femenina, Jorge Vilda, y al exresponsable de marketing de la RFEF, Rubén Rivera, por presuntamente coaccionar a Hermoso para que posteriormente saliera en defensa de Rubiales y afirmara que el beso había sido consentido.

El justificativo por el que quieren juzgar a Rubiales y compañía en España.

"De manera sorpresiva e inesperada, Luis Rubiales propinó un beso en los labios de la jugadora, que no se apercibió de la intención del querellado de besarla en los labios ni dio su consentimiento ", explica el magistrado sobre la actuación de Rubiales. "Desconcertada y sorprendida por el inesperado beso en los labios, no tuvo tiempo de reaccionar. La jugadora trató de restarle importancia en un primer momento y continuar celebrando el histórico triunfo de la selección. No obstante, conforme iban pasando las horas, la euforia del triunfo fue dando paso al malestar y al sentimiento de haber sido ofendida por la acción antes relatada, malestar que fue en aumento ante las presiones".