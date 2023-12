Chile será sede del Mundial Sub - 20 del año 2025

Cargando...

Jeddah, Arabia Saudita.

Este domingo (17/12/2023) se conoció que Chiles será el organizador del Mundial Sub - 20 del año 2025. Esto tras la reunión de Consejo de la FIFA realizado en Arabia Saudita.

Por fin se le dio al país trasandino de organizar un evento mundial de fútbol, después de que quedará fuera apartado de la organización del Mundial Sub - 20 y Sub - 17. El formato de competición para el torneo Sub 20 se mantiene igual al de sus antecesores. La distribución de los cupos permanece inalterada con las siguientes asignaciones por confederación: AFC (4), CAF (4), Concacaf (4), CONMEBOL (4), OFC (2), UEFA (5), y el país anfitrión (1).

El anuncio de que Chile será el organizador del Mundial Juvenil del año mencionado, reforzó el legado que tienen en el ámbito del fútbol internacional. Previamente, demostró su solidez como organizador en el Mundial Sub 17 del año 2015 y ahora se prepara para acoger a las futuras promesas de la disciplina.

Según el presidente Gianni Infantino, la nación combina una rica tradición con una pasión inigualable de los aficionados, lo que asegura un escenario propicio para que los jóvenes talentos desplieguen su mejor juego.

