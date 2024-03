Cinco equipos bolivianos conocerán a sus rivales, en la Libertadores y Sudamericana

Bolivia.

(APG).- The Strongest y Bolívar conocerán este lunes (19:00 HB) a los rivales que enfrentarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, que comenzará esta etapa de la competencia a partir de la primera semana de abril. En la misma jornada, Nacional Potosí, Real Tomayapo y Always Ready sabrán en qué serie caerán en la Copa Sudamericana, tras el sorteo que llevará adelante la CONMEBOL.



Por el ranking que tiene a nivel de clubes en Sudamérica, el campeón boliviano, The Strongest, estará en el bolillero tres, mientras, Bolívar fue incluido en el dos. Cabe recordar que en esta fase no pueden compartir grupo planteles del mismo país, por lo que un encuentro entre estos tradicionales no se podrá ver en escenario internacional, de momento.



Lo seguro es que estos representantes bolivianos caerán a algunos de los grupos que tendrán como cabezas de serie a alguno de estos equipos: Fluminense (campeón defensor), Palmeiras, Flamengo, Gremio o San Pablo, de Brasil; River Plate, de Argentina; Peñarol, de Uruguay, o Liga Deportiva Universitaria de Quito, de Ecuador.



Cada grupo estará formado por cuatro equipos, los dos primeros avanzarán a los cuartos de final. Y el tercero, pasará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana como consuelo. Se jugarán seis fechas, tres de local y tres de visitante.



Sólo por jugar esta fase, estos clubes tienen asegurada la suma de tres millones de dólares, fuera de las recaudaciones que puedan conseguir en los tres encuentros en condición de locales.



En la Sudamericana, Bolivia contará con tres representantes: Real Tomayapo y Nacional que superaron la primera fase, dejando a fuera a Wilstermann y FC Universitario; y Always Ready cayó aquí como perdedor de su llave de la tercera fase de la Libertadores. La recompensa por jugar esta fase del torneo asciende a los 900 mil dólares.



Los tres están en el bolillero cuatro, tampoco podrán enfrentarse equipos del mismo país en esta ronda. A diferencia de la Libertadores, sólo el primero avanzará a los cuartos de final, aumentando el nivel de competitividad. También habrá tres cotejos de local y tres de visitante.



Uno de estos tres elencos caerá al grupo de uno de estos cabezas de serie: Boca Junior, Racing, Lanús o Defensa y Justicia, de Argentina; Atlético Paranaense, Internacional, Cruzeiro o Corinthians, de Brasil.