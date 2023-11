Claure: "La negatividad que hay en Bolivia es como un cáncer que avanza"

Cargando...

La Paz.

El presidente de Bolívar fue con los toperoles de frente a los hinchas que critican el presente de la Academia. Bolívar empieza a despedirse de la lucha por ser campeón en el fútbol boliviano. Sus últimos resultados no le han acompañado, su rival The Strongest sacó provecho de esto y está en la cima a solo partidos de lograrlo. Los hinchas celestes no se guardan nada y le reclaman duramente al equipo de sus amores por el fracaso que se empieza a consumar.

Ante el reclamo de los hinchas por la debacle por el título, Marcelo Claure dijo que piensen en el octavo lugar que consiguieron en la Copa Libertadores, ya que fue un hecho que solo el equipo del que es presidente lo ha conseguido.

"Después de 9 (que también fue Bolívar) años, un equipo Boliviano vuelve a estar entre los 8 principales equipos de un continente y no hace papelones como todos los demás equipos Bolivianos que compiten internacionalmente, también se clasificará como Bolivia 2 a la Copa Libertadores y los hinchas tóxicos se quejan", expresó el máximo dirigente.

Claure también dijo que los seguidores del conjunto paceño debería celebrar más los triunfos que el fracaso.

"Creo que la negatividad que se vive en Bolivia es como un cáncer que avanza y se contagia a absolutamente todos. Se disfruta los fracasos y se minimizan las victorias".

El empresario y presidente también se refirió en contra del mal estado de las canchas, el “fixture desastroso”, donde mencionó que las malas actuaciones de los árbitros han ocasionado ciertos resultados negativos y también salió a respaldar el trabajo que hizo César Farías, extécnico de la selección nacional y que ahora destaca en el fútbol colombiano.

