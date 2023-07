Claure molesto con Ronald Raldes porque no aceptó adelantar el partido contra Bolívar

Bolívar jugará su partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores el próximo martes 2 de agosto desde las 20 horas contra Paranaense en el estadio Hernando Siles, en este sentido los celestes habían solicitado ante la FBF reprogramar su partido contra Oriente Petrolero en primera instancia programado para el domingo 30 de julio, para una fecha accesible de poder llegar bien a su cotejo internacional, sin embargo hoy el ente federativo dio a conocer su veredicto y no cayó bien al presidente de la institución paceña, quien disparó contra el presidente de la institución Verdolaga.

Según el comunicado emitido por la Federación Boliviana de Fútbol, el partido entre Oriente Petrolero y Bolívar programado para el domingo 30 de julio en el estadio Tahuichi Aguilera se reprogramó para el sábado 29 de julio a las 20 Hrs, misma fecha en la que se iba a jugar el duelo entre Blooming e Independiente Petrolero, sin embargo estos aceptaron la modificación y para la FBF estas aceptaciones fue motivo de veredicto para la reprogramación.

Esta noticia no cayó para nada bien al presidente de Bolívar Marcelo Claure quien disparó molesto contra su homólogo Ronald Raldes a quien lo señaló de no aceptar que el partido entre paceños y cruceños se juegue entre jueves o viernes de esta semana.

"Le he pedido a Ronald Raldes de Club Deportivo Oriente Petrolero que como Boliviano apoye al único participante de en una copa internacional y que adelante nuestro partido contra ellos a jueves o viernes porque no le afecta en nada. Su respuesta ha sido un 'no'. Le pido que reconsidere". Expresó en sus redes sociales el prediente de Bolívar Marcelo Claure.