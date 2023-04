Clubes paceños ponen la mirada en CAR, los cruceños, despiden a técnicos

Cargando...

En los últimos tiempos los clubes de la ciudad de La Paz, como Bolívar, The Strongest y Always Ready, han puesto la lupa en los Centros de Alto Rendimiento, un mecanismo cuya finalidad es la mejora del rendimiento deportivo, proporcionando a los deportistas de alto nivel las mejores condiciones de entrenamiento, sin embargo por solo citar algún otro lugar de Bolivia, en Santa Cruz, un departamento que tiene actualmente 5 representantes en la División Profesional de fútbol en Bolivia, las cosas son distintas, 2 de los 4 clubes de la capital, apenas consiguieron clasificar a Copa Sudamericana para el certamen de este año, y recientemente se han ido 2 técnico por crisis de resultados.

Los 5 clubes de Santa Cruz lidian sus propias batallas, dirigencial, futbolística y económica, a tal punto de que hace más de una década que ninguno de ellos ha probado el sabor de la gloria, nadie ha salido campeón, esto no deja ni siquiera pensar en prematuro con tener un Centro de Alto Rendimiento, a cualquiera de ellos, entendiendo de que el mencionado mecanismo le ha servido a muchos equipos del mundo para surgir en el ámbito futbolístico, como el cuadro ecuatoriano Independiente del Valle que años tras años aporta con jugadores a la selección de ese país.

Mientras tanto los clubes de La Paz intentan otro método para progresar con los CAR, los clubes de Santa Cruz aun permanecen en su estancamiento, Royal Pari movió a Luis Marín a la reserva y en vez de él llegó Roberto Mosquera para asumir como técnico, en Blooming rescindieron con Thiago Leitao y recientemente arribó Carlos Bustos, por su lado Oriente no se salvó con cambiar de estratega, recientemente ha roto el vínculo con Platiní Sánchez aún se desconoce quien será su reemplazante, por el momento se hizo cargo del club Roly Paniagua, lo mismo que en Guabirá, Mauricio Soria dejó de entrenar el primer plantel y su sucesor por ahora interinamente es Pablo Salinas.

En La Paz en cambio todo es diferente, recientemente Bolívar y Always Ready inauguraron con bombos y platillos sus respectivos CAR, a The Strongest, en el día de su aniversario autoridades políticas mencionaron que le cederían terrenos para que siga el camino de Bolívar y Always.

Es la realidad del fútbol boliviano, paceño y cruceño, dos polos opuestos. Clubes de La Paz dando un salto grandes con los Centros de Alto Rendimiento y los equipos de Santa Cruz estancados, sin encontrar el Director técnico ideal para encaminarlos a la gloria.