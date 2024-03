Con la lupa puesta en Argelia y Andorra, Bolivia comienza a concentrar desde hoy

Santa Cruz, Bolivia.

Esta tarde la selección boliviana de fútbol inicia su concentración de cara a los amistosos por fecha FIFA del 22 y 25 del presente mes contra y Argelia y Andorra en el estadio Nelson Mandela y el 19 de Mayo de 1956. Ambos compromisos se jugarán desde las 17 horas.

Un total de 25 jugadores son los que concentrarán en La Verde desde este día, para los amistosos contra los africanos y europeos la misma que comienza desde esta tarde.

Cabe destacar que entre los llamados para enfrentar los duelos mencionados, están 6 futbolistas que juegan en el exterior el resto lo hace en Bolivia y 2 se destacan por su primera convocatoria y también por ser naturalizados, como el arquero de Aurora David Akologo de origen ghanés y Rafael Allan Mollercke más conocido como Rafinha que defiende los colores de Blooming.

Estos son los convocados:

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), David Akologo (Aurora), Bruno Poveda (Wilstermann)

Defensores: Luis Haquin (Ponte Petra de Brasil), José Sagredo (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Marcelo Suárez (Always Ready), Diego Medina (Always Ready), Roberto Carlos Fernandez (FC Baltika de Rusia), Yomar Rocha (Bolívar), Daniel Lino (The Strongest)-

Mediocampistas: Ramiro Vaca (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga de Quito de Ecuador), Miguel Terceros (Santos de Brasil), Rodrigo Ramallo (The Strongest), Pablo Vaca (Always Ready), Rafihna (Blooming), Jaime Arrascaita (The Strongest), Robson Matheus (Always Ready), Boris Céspedes (Yverdon-Sport FC de Suiza), Moisés Villarroel (Guabirá).

Delanteros: Carmelo Algarañaz (Bolívar), Jaume Cuéllar (Barcelona de España), Jair Reinoso (Aurora), César Menacho (Blooming).