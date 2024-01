¿Contra quién le tocó jugar a tu equipo? Conozca el fixture oficial del torneo apertura

Cargando...

Bolivia.

Los hinchas futboleros ya conocen contra quiénes jugarán sus respectivos equipos en Bolivia, en el torneo apertura de a División Profesional que arranca el próximo 16 de febrero en nuestro país.

Cabe destacar que en esta competencia que comienza después de carnaval, el campeón se adjudicará el premio de Bolivia 1 en Copa Libertadores y el subcampeón a Copa Sudamericana.

Sin embargo, en la primera fecha de la DivPro, el duelo a tomar en cuenta por la relevancia histórica que despachan ambos, es el de Oriente Petrolero vs Wilstermann válido por el grupo D, donde también están Bolívar y GV San José.

Repasemos los partidos de la ocho fechas:

PRIMERA FECHA

Real Santa Cruz vs Real Tomayapo

San Antonio vs The Strongest

Nacional Potosí vs Blooming

Aurora vs Royal Pari

Always Ready vs FC Universitario

Guabirá vs Independiente

Wilstermann vs Oriente Petrolero

Bolívar vs GV San José.

SEGUNDA FECHA

Real Tomayapo vs CD San Antonio

The Strongest vs Real Santa Cruz

Royal Pari vs Nacional Potosí

Blooming vs Aurora

FC Universitario vs Guabirá

Independiente vs Always Ready

Oriente Petrolero vs Bolívar

GV San José vs Wilstermann.

TERCERA FECHA

Guabirá vs Real Santa Cruz

Bolívar vs The Strongest

Independiente vs Nacional Potosí

Real Tomayapo vs Royal Pari

CD San Antonio vs FC Universitario

Blooming vs Oriente Petrolero

Always Ready vs GV San José

CUARTA FECHA

Real Santa Cruz vs CD San Antonio

The Strongest vs Real Tomayapo

Royal Pari vs Blooming

Nacional Potosí vs Aurora

FC Universitario vs Independiente

GV San José vs Oriente Petrolero

Wilstermann vs Bolívar

Guabirá vs Always Ready.

QUINTA FECHA

FC Universitario vs CD San Antonio

Royal Pari vs Real Tomayapo

Oriente Petrolero vs Blooming

Wilstermann vs Aurora

Nacional Potosí vs Independiente

Real Santa Cruz vs Guabirá

GV San José vs Always Ready

The Strongest vs Bolívar.

SEXTA FECHA

CD San Antonio vs Real Santa Cruz

Real Tomayapo vs The Strongest

Aurora vs Nacional Potosí

Blooming vs Royal Pari

Independiente vs FC Universitario

Always Ready vs Guabirá

Bolívar vs Wilstermann

Oriente Petrolero vs GV San José.

SÉPTIMA FECHA

CD San Antonio vs Real Tomayapo

Real Santa Cruz vs The Strongest

Aurora vs Blooming

Nacional Potosí vs Royal Pari

Guabirá vs FC Universitario

Always Ready vs Independiente

Bolívar vs Oriente Petrolero

Wilstermann vs GV San José.

OCTAVA FECHA

The Strongest vs CD San Antonio

Real Tomayapo vs Real Santa Cruz

Blooming vs Nacional Potosí

Royal Pari vs Aurora

Independiente vs Guabirá

FC Universitario vs Always Ready

GV San José vs Bolívar

Oriente Petrolero vs Wilstermann.