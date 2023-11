Cargando...

Bolivia.

Finalizaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa de la División, con resultados algunos sorprendentes, se sabrá quiénes pasan a la siguiente ronda, entre el 9 y 10 de diciembre.

Todo comenzó el martes con la garra de Universitario de Vinto quien no dejó que Bolívar celebre en su propio reducto, los celestes empezaron ganando con gol de Ramiro Vaca, pero Rodrigo Llanos de un derechazo de media vuelta puso el empate definitivo.

El miércoles continuaron el resto de los partidos, Always Ready se vio sorprendido por Aurora y terminó embolsillando una derrota porque, Santiago Zaracho de cabeza anotó un golazo, resultado con el cual ganó el equipo del pueblo.

En horas de la noche Blooming y Royal Pari no se hicieron nada, ambos igualaron sin goles en el Tahuichi, pero el que sí no quiere aflojar en cuestión de victoria es The Strongest, es campeón del fútbol boliviano y le ganó a Wilstermann por 2 tantos contra 1. Los goles para los dirigidos por Pablo Cabanillas fueron anotados por Eugenio Isnaldo el ex Defensa y Justicia de Argentina, mientras que para Wilstermann había anotado Alejandro Chumacero.

Los partidos de vuelta se jugarán entre el 9 y 10 de diciembre.