Costa Rica.

Una de las selecciones grandes de Centroamerica, Costa Rica, mira bien lejos, para ello contrató los servicios de un técnico que ya sabe de clasificar a un certamen mundialista, y jugando de gran manera, se trata del argentino Gustavo Alfaro, quien ha dejado cimiento en el combinado ecuatoriano, con quien supo codearse a la par con las selecciones de Europa en el pasado Mundial de Qatar.

Gustavo Alfaro se convierte en reemplazante del colombiano Luis Fernando Suárez quien dirigió desde el 2021 al 2023 a la selección de Costa Rica. Fue la misma Federación de aquel país quien anunció la contratación del estratega argentino. Pese a que hace unos días ya existía el acuerdo verbal entre ambas partes el trato se terminó de cerrar este jueves, así lo dejó en claro el presidente de este ente Osael Maroto.

Mientras que el estratega está complacido de tener el privilegio de haber sido escogido como el encargado de buscar la séptima clasificación de Costa Rica a una Copa del Mundo.

“Llegar a la Selección de Costa Rica me honra, me estimula, me compromete y me dignifica. Fue casi un año de espera, después de la experiencia con Ecuador en el Mundial de Catar, pero era lo que deseábamos junto al cuerpo técnico: tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos de este país”, mencionó.