Cristian Díaz renovó contrato con Wilstermann y serguirá en el 2024

Cochabamba.

Wilstermann renovó contrato con Cristian Díaz su director técnico, el timonel que esta temporada lo condujo por el camino de la regularidad en el fútbol boliviano y lo clasificó a un torneo internacional.

El presidente del hércules aviador Omar Mustafá fue quien anunció acerca de la renovación con el estratega argentino, sin embargo, esta jornada se confirmó que habrá Díaz para toda la temporada 2024 en el cuadro cochabambino.

El DT llegó esta temporada con la intención de salvar a Wilstermann para que no descienda, los rojos habían iniciado con menos seis puntos, sin embargo, el argentino no solo logró que el equipo no pierda la categoría, sino que también lo clasificó a Copa Sudamericana.

Había incertidumbre con la continuidad de Diaz en el club. En entrevistas previas, el DT evitaba hablar de su permanencia. La dirigencia hacía lo propio. Pero para la tranquilidad de sus hinchas, el DT que los salvó del descenso, los puso a competir y los clasificó a la Copa Sudamericana, se quedará por una temporada más.

