Cruzeiro analiza si la despedida de Martins será en partido oficial o amistoso

Brasil.

(APG).- La forma de la despedida del fútbol profesional de Marcelo Martins Moreno está siendo analizada por el directorio del club Cruzeiro, que está entre organizar un partido amistoso o llevar este momento en la vida del delantero boliviano a un compromiso de carácter oficial.



´El primer acto fue traerlo, abrirle las puertas al entrenamiento, estamos diseñando cómo será la despedida, si será un partido amistoso, si será un partido oficial, si no habrá partido. Habrá una serie de homenajes. Estamos diseñando, pero el primer deseo, ya lo hemos cumplido´, declaró el director Ejecutivo del club Cruzeiro, Pedro Martins, en declaraciones publicadas por el portal Globo Esporte, de Brasil.



Martins (36 años) comenzará su entrenamiento con el cuadro azul en estos días. El goleador histórico de la Selección Nacional, con 31 goles, firmó contrato con el club de Belo Horizonte por tres meses, lapso mínimo que establece la legislación en el vecino país.



´Hay una relación de inmensa gratitud. No sólo por lo que hizo dentro del campo, sino fuera, en los momentos difíciles. Ya estamos alineados con él, cuando se va, cuando regresa, cuando pretende poner fin a su carrera. Es un placer tenerte con nosotros´, agregó Pedro Martins, en la nota publicada este jueves.



El futbolista, nacido en Santa Cruz, fue campeón de la Serie “A” con el Cruzeiro en 2014 y dos veces salió campeón del Mineirao, torneo estadual (2008 y 2014). Además, fue distinguido como goleador de la Copa Libertadores de América en 2008, el mejor extranjero en el elenco azul y fue incluido en el once ideal de la década.



Dejando, por un instante, el aspecto futbolístico, Cruzeiro tiene un aprecio especial por Martins, porque durante los tiempos de crisis económica, el futbolista prestó dinero a la institución y por estos detalles aumentó el cariño de la afición brasileña.