¿De vuelta a casa? El pícaro Castillo podría retornar a Oriente Petrolero

Cargando...

Uno de máximos goleadores de Oriente Petrolero, del país y del mundo, José Alfredo Castillo, podría poner un fin soñado a su carrera como futbolista. Medio de comunicación cercano al club afirmó que el ariete tiene todo arreglado para vestir esta temporada la camiseta Albiverde del cual es hincha, por un corto periodo y luego cerrar una carrera con bastante logros.

Una de las páginas allegadas al club cruceño Taberna Verdolaga, confirmó que el delantero de 40 años sería la última contratación de la institución ya que le hace falta un referente de área que sea nacional para encarar esta temporada.

Cargando...

De concretarse la llegada del pícaro a campamento de Oriente, sería por 6 meses y luego prepararía su despedida. Actualmente se encuentra libre luego de su paso por Libertad Gran Mamoré de Beni donde no tuvo muchos minutos y finalmente fue desvinculado. Su última aparición con la camiseta del club cruceño fue en la temporada 2020-2021, donde también no le renovaron por su bajo rendimiento y luego pasó a filas de Real Santa Cruz donde no tuvo minutos.

José Alfredo Castillo llegaría para dar solución a la ineficacia de goles que está teniendo la delantera Verdolaga, donde Jonathan Cristaldo está peleado con las redes.