Definido el arranque del fútbol boliviano para este año ¿Ahora, ¿Qué viene?

Bolivia.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) junto a los delegados de los clubes de nuestro país, decidieron la jornada de ayer miércoles en Santa Cruz la fecha exacta para el comienzo del balompié en nuestro país, sin embargo, los equipos se encuentran en plena contrataciones y algunos ya arrancaron la pretemporada.

El 16 de febrero fue elegido como la fecha para el arranque de la DivPro, con el torneo por serie, donde existen cuatro grupos de cuatro clubes y los dos primeros pasarán a la siguiente ronda, pero, ahora lo que viene es esperar 36 días exactamente desde hoy, hasta la fecha indicada.

También existen algunos clubes que terminarán pronto de concretar las contrataciones de futbolistas para contar con ellos en la competencia que se avecina, otros equipos como The Strongest jugarán partidos de preparación fuera del país, lo mismo que Always Ready.

Para la competencia venidera así quedaron conformados los grupos: Grupo A: The Strongest, Real Tomayapo, Real Santa Cruz y San Antonio. Grupo B: Aurora, Nacional Potosí, Blooming, Royal Pari. Grupo C: Always Ready, Univesitario, Güabirá, Independiente.

Grupo D: Bolívar, Wilstermann, Oriente Petrolero, Gualberto Villarroel.