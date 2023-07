Definitivamente Blooming no podrá habilitar a sus refuerzos

Blooming sale de una y cae en otra, lamentablemente en el tema de refuerzos los académicos no podrán habilitarlos para que jueguen esta temporada que queda, esto por un tema anterior a lo del caso Tavares según Juan Daza vicepresidente de la institución.

"La información que me ha dado el presidente que estuvo reunido en La Paz es que no se va poder habilitar por un tema que ya todo mundo conocemos, no viene de solo el problema de Tavares, este tema viene arrastrando de muchos casos que ha tenido Blooming, que ya no los va volver a tener", expresó el segundo al mando de Bloomng Juan Daza a la Red Uno de Bolivia.