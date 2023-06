Di María se despidió de Juventus: "Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo"

Tras una temporada en el fútbol italiano vistiendo la camiseta de Juventus, el campeón del mundo con Argentina Ángel Di María, puso punto final a su aventura en el balompié de ese país.

Ángel Di María había llegado a mediados del año pasado después de haber tenido un paso en el PSG francés, en Juventus hizo un total de 40 partidos, ocho goles y entregó siete asistencias, pero no pudo conseguir ningún título con el conjunto de Turín.

"Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre", fueron las palabras del argentino de 35 años ganador de títulos grandes con la selección de Argentina.