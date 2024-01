El calvario de Brasil, no encuentra técnico y Mourinho le dijo que "no"

Brasil.

Luego de caerse la posibilidad de contar con el italiano Carlo Acelotti, para dirigir a la selección brasileña de fútbol, desde el combinado de ese país habían apuntado para poder contar con el portugués José Mourinho, sin embargo, este dio un rotundo "no".

Ante el pedido de los directivos de la Verdeamarela el técnico portugués descartó la posibilidad de dirigir a los pentacampeones del mundo. El timonel, "ni se lo piensa", pues ha dejado en claro que su prioridad es dirigir a Roma en Italia y luego de que termine esta temporada confía en que puedan volver a recontratarlo.

“Brasil no me ha hablado directamente; he dicho a mi agente que no hable con nadie hasta que no sepa si la Roma quiere que continúe o no”, declaró el miércoles por la noche tras la victoria de su equipo frente a la Cremonese en octavos de final de la Copa de Italia (2-1).