"El dinero de Sadio no me cambiará": La esposa de 19 años de Mané, rompió el silencio

Dakar, Senegal.

Aisha Tamba reciente esposa de Sadio Mané, se refirió a su noviazgo con el astro senegalés, que se prepara para defender el título en la Copa África y que había comenzado cuando ella tenía 16, la polémica no tardó en llegar, pero ellos siguieron adelante.

Sadio Mané, de 31 años, se casó en los últimos días con Aisha Tamba, de 19. Pero todo habría comenzado cuando la joven tenía un poco más de 15, es decir, en plena adolescencia, lo que trajo consigo problemas, sin embargo, los padres de Tamba aprobaron la relación y todo continuó perfecto. Aisha rompió el silencio para contar sobre aquel episodio.

“Estoy deseando empezar mi nueva vida y sé que será muy diferente. Pero no siento ninguna presión porque la fama y el dinero de Sadio no me cambiarán”, dijo Tamba en una entrevista con Daily Mail.