El Dortmund jugará la final de la Copa de Alemania, tras eliminar al Eintracht

El Borussia Dortmund se clasificó este martes para los octavos de final de la Copa de Alemania tras vencer en la tanda de penaltis (2-4) al Eintracht de Fráncfort en un partido que terminó 1-1.

El cuadro local se adelantó con un gol tempranero de Ansgar Knauff, a pase del campeón del mundo Mario Götze, y dominó una primera parte en la que el Dortmund no hizo ni un solo tiro a puerta.

Tras la reanudación llegó la reacción visitante, un lavado de cara y otro nivel de intensidad que se confirmó con el empate de Julian Brandt (m.48). Ambos equipos pecaron de conservadores hasta el final y el partido se fue a la prórroga.

En el tiempo extra las oportunidades llegaron a raudales, con el partido roto y espacios para los velocistas, pero faltó puntería y la clasificación se decidió en la tanda de penaltis, en la que se impuso el finalista de la Liga de Campeones de 2024 por 2-4. EFE



Mira la programación en Red Uno Play