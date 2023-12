El DT uruguayo Diego Alonso, es destituido del Sevilla

España.

La afición del Sevilla no puede más. El equipo andaluz cayó por 0-3 ante el Getafe y sumó su partido número 10 en la Liga sin ganar. El octavo con Diego Alonso, el peor revulsivo en el banquillo de toda la historia del conjunto andaluz. El Sevilla destituyó de manera inmediata al entrenador tras la derrota con el conjunto madrileño. Su situación era insostenible.

El entrenador no dio ni la rueda de prensa tras el partido. Las explicaciones las dio Víctor Orta, el director deportivo.

“Comunico la destitución de Diego Alonso. Toda la calidad de su trabajo no ha sido devuelta con resultados. Esa calidad de su trabajo no le ha valido para continuar en el cargo. Tenemos que buscar una reacción y eso pasa por la llegada de un nuevo entrenador. Este cuerpo técnico ha trabajado una barbaridad, pero no le ha dado la vuelta a esto.Hoy se ha visto que no daba más de sí el equipo. Entrenamos mañana por la tarde y buscaremos un técnico lo antes posible porque el martes tenemos un partido muy importante con el Granada. Mañana o pasado esperamos anunciar el próximo entrenador”, indicó.