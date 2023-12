El estadio de El Alto estrenó sistema de iluminación para recibir la Copa Libertadores

Cargando...

El Alto, La Paz.

Con un empate a dos goles, Always Ready estrenó el sistema de iluminación del estadio Municipal de Villa Ingenio, El Alto, la noche de este miércoles, con un partido de preparación frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, dando un paso decisivo para recibir los partidos de la Copa Libertadores de América 2024.



Luego de un largo proceso de trabajo y obtención de recursos económicos, el principal escenario alteño cuenta con luminarias que volverán este estadio en internacional, a partir de la participación de Always Ready en la segunda fase de la Copa Libertadores de América 2024.



“Esta es una fecha inolvidable, cómo olvidar cuando debutamos acá contra Wilstermann y ahora este estadio tiene luminarias que nos permitirán traer la fiesta de la Libertadores a la población alteña. Gracias a las autoridades, a los trabajadores y al pueblo de El Alto”, declaró Andrés Costa, presidente de la banda roja.



Con la participación de la Alcaldesa de El Alto, Eva Copa, se inauguró las luminarias, y este acto fue acompañado con el partido amistoso que jugaron Always Ready ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, donde los invitados especiales fueron los jugadores Augusto Andaveris, Eduardo Puña y Marcos Ovejero.



En dos ocasiones, el cuadro argentino estuvo adelante en el marcador con los goles convertidos por Manuel Severiche y Martín Marcial. Mientras, los goles el elenco millonario fueron anotados por: Emanuel Paniagua y Marcos Ovejero.



LIBERTADORES

Always Ready volverá a jugar Libertadores en 2024, en esta ocasión desde la segunda fase enfrentando a Sporting Cristal (Perú) el 9 (20:30) y el 17 de febrero (20:30 HB). En el primer partido, la banda roja será local.



La Conmebol publicó el miércoles el rol de partidos en el cual el estadio de Villa Ingenio aparece como el escenario escogido por Always Ready; sin embargo, será sometido de una inspección de parte de los funcionarios de la Confederación el siguiente año antes de su confirmación.