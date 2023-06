El hombre más fuerte de Bolivia necesita ayuda para poder viajar a competir en Portugal

El hombre más fuerte de Bolivia esta vez necesita ayuda, Christian Quiroga necesita ayuda económica para poder viajar a Portugal donde debe competir para defender su título mundial de strongman donde el 15 y 17 de julio debe competir en el Mundial Latino y después el 6 de agosto en la Champions League de strongman.

"Hasta aurita no las hemos bancado solo en los torneos, ya hicimos los trámites correspondientes para asistir allá y $us. 2000 es un pasaje áspero, estamos intentando buscar recursos para asistir al Mundial, nosotros asistimos no a participar sino a competir", expresó el deportista.