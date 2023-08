El jugoso monto que recibirá Bolívar si pasa a semifinales de la Libertadores

Cargando...

La Paz.

Bolívar enfrentará este martes desde las 18 horas a Internacional en el estadio Hernando Siles, el cuadro de Brasil llega con todas sus figuras para encarar a los celestes, sin embargo La Academia llega con la mente puesta en hacer un buen papel en esta llave, deberá sacar una amplia ventaja para viajar sereno a tierras cariocas, en caso de vencer a otro coloso de ese país, los paceños sumarán otro millonario monto a sus arcas que aumentará a lo que ya tienen.

Hasta el momento Bolívar ya tiene en caja $us 7,1 millones producto de pasar las diferente etapas de la Copa Libertadores, eliminando a Internacional que es una misión complicada pero no imposible, La Academia sumaría otros $us 2,3 millones que aumentaría el poderío economico en caso de llegar a colocarse entre los cuatro mejores de Conmebol.

Sin embargo este martes desde las 18 horas deberán jugar el duelo ida y la siguiente semana el de vuelta para definir al clasificado a semifinal de Copa Libertadores.