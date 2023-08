El millonario monto que recibirá Bolívar si pasa a cuartos de final de la Libertadores

Cargando...

Bolívar se enfrenta hoy a Paranaense en Curitiba desde las 20 horas, y llega como favorito de acuerdo a las estadísticas, sin embargo un equipo brasileño siempre es peligroso, en cualquier partida, pero los académicos paceños ya tienen una suma millonaria en sus arcas por llegar a la instancia donde están, que incluso podría incrementar si hoy pasan a cuartos de final.

El cuadro de La Paz, en su 12 participación en octavos de la Libertadores intentará empatar o solo recibir un gol para pasar a la siguiente instancia, pero de algo que ya se aseguró es un millonario monto por competir en la fase de grupo y jugar octavos. Si hoy pasa a cuartos, sumará a los que ya tiene acumulado.

Por clasificar a fase de grupos Bolívar ya sumó $us 3 millones, por ganar 4 partidos en fase de grupos sumó otros $us 1.2 millones, y por jugar octavos acumuló $us 1.25 millones, en total hasta el momento tiene en sus arcas $us 5.450.000, y si clasifica hoy entre los 8 mejores, agragará $us 1.7 millones más.

El duelo comenzará a partir de las 20 horas de este martes en Brasil.