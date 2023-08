El millonario monto que recibirá Bolívar tras su pase a cuartos de final de la Libertadores

Cargando...

De acuerdo a las cifras oficiales de la Conmebol, por clasificar a fase de grupos Bolívar ya había sumado $us 3 millones, por ganar 4 partidos en fase de grupos sumó otros $us 1,2 millones, mientras que por jugar octavos acumuló $us 1,25 millones, por lo que antes de su clasificación a cuartos de final ante Paranaense ya sumaba en arcas $us 5.450.000.

Con su reciente victoria ante el equipo brasileño, la Academia Paceña queda entre los 8 mejores equipos del torneo, y agregará otros $us 1.7 millones, lo que totaliza un monto global de $us 7,1 millones.