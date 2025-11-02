El Mundial Sub-17 tendrá una histórica participación de 48 selecciones, y Bolivia será una de ellas

Se disputarán en ocho campos del moderno complejo Aspire Zone, en Al Rayyan, a unos nueve kilómetros del centro de Doha, donde también se ubica la sede de la final: el Estadio Internacional Khalifa, con capacidad para 45.857 espectadores.

Las debutantes serán El Salvador, Fiyi, la República de Irlanda, Zambia y Uganda. Esta última hará su primera aparición en un torneo de la FIFA. En cambio, las que no estarán serán Ecuador, Irán, Polonia y España, que sí jugaron la edición de 2023.

Grupos del Mundial Sub-17:

Grupo A: Catar, Italia, Sudáfrica, Bolivia

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia, Portugal

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez, Islas Fiyi

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití, Egipto

Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil, Suiza

Grupo G: Alemania, Colombia, Corea del Norte, El Salvador

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia, Zambia

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán, República Checa

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá, República de Irlanda

Grupo K: Francia, Chile, Canadá, Uganda

Grupo L: Mali, Nueva Zelanda, Austria, Arabia Saudí.



